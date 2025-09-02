Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Vogue US подтвердил назначение Хлои Малль на должность главного редактора

Журнал Vogue US подтвердил, что новым главным редактором назначена Хлои Малль. С 1988 года издание возглавляла Анна Винтур.

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Госпожа Малль пришла работать в журнал в 2011 году на должность редактора социальных сетей. В 2023-м она перешла на пост редактора Vogue.com. «С тех пор прямой трафик на сайт удвоился, а Vogue.com продемонстрировал двузначный рост по всем ключевым показателям»,— написано в публикации Vogue.

В материале также указано, что Хлои Малль присоединится к десяти действующим главредам Vogue из других стран, которые остаются в подчинении Анны Винтур.

В июне госпожа Винтур покинула должность главного редактора американского Vogue после 37 лет работы. При этом она осталась на позициях главного контент-менеджера Vogue и главного контент-директора Conde Nast.

Карьера Анны Винтур

Анна Винтур возглавила американский Vogue в 1988 году, до этого была главным редактором британского Vogue с 1985 по 1987 год, работала в журналах Harper’s Bazaar, Viva, Savvy и New York. Тогда же получила прозвище Nuclear Wintour («Ядерная зима») из-за своего жесткого и требовательного стиля руководства &lt;br>На фото: с модельерами Джанни Версаче, Карлом Лагерфельдом и Кристианом Лакруа на вечеринке в Нью-Йорке, 1990 год

Анна Винтур возглавила американский Vogue в 1988 году, до этого была главным редактором британского Vogue с 1985 по 1987 год, работала в журналах Harper’s Bazaar, Viva, Savvy и New York. Тогда же получила прозвище Nuclear Wintour («Ядерная зима») из-за своего жесткого и требовательного стиля руководства
На фото: с модельерами Джанни Версаче, Карлом Лагерфельдом и Кристианом Лакруа на вечеринке в Нью-Йорке, 1990 год

Фото: Sonia Moskowitz / Getty Images

В 1995 году госпожа Винтур стала сопредседателем Met Gala — благотворительного бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, где ежегодно собираются звездные гости &lt;br>На фото: на показе весенней коллекции Anne Klein в Нью-Йорке, 2002 год

В 1995 году госпожа Винтур стала сопредседателем Met Gala — благотворительного бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, где ежегодно собираются звездные гости
На фото: на показе весенней коллекции Anne Klein в Нью-Йорке, 2002 год

Фото: Reuters

С принцессой Дианой на благотворительном мероприятии Центра исследований рака груди имени Нины Хайд, 1996 год

С принцессой Дианой на благотворительном мероприятии Центра исследований рака груди имени Нины Хайд, 1996 год

Фото: Reuters

В 2003 году Анна Винтур стала известна широкой публике благодаря выходу книги «Дьявол носит Prada», которую написала ее бывшая ассистентка. В 2006 году книгу экранизировали, главную роль в фильме сыграла Мерил Стрип

В 2003 году Анна Винтур стала известна широкой публике благодаря выходу книги «Дьявол носит Prada», которую написала ее бывшая ассистентка. В 2006 году книгу экранизировали, главную роль в фильме сыграла Мерил Стрип

Фото: Dima Gavrysh / AP, 20th Century Fox

Помимо деятельности в журнале Анна Винтур консультировала бренды по вопросам ведения бизнеса, включая Марка Джейкобса и Тома Форда &lt;br>На фото: с футболистом Дэвидом Бекхэмом на показе коллекции Victoria Beckham в 2015 году

Помимо деятельности в журнале Анна Винтур консультировала бренды по вопросам ведения бизнеса, включая Марка Джейкобса и Тома Форда
На фото: с футболистом Дэвидом Бекхэмом на показе коллекции Victoria Beckham в 2015 году

Фото: Carlo Allegri / Reuters

С бизнесменом и будущим президентом США Дональдом Трампом на финале теннисного турнира US Open в Нью-Йорке, 2005 год

С бизнесменом и будущим президентом США Дональдом Трампом на финале теннисного турнира US Open в Нью-Йорке, 2005 год

Фото: Jeff Zelevansky PP05090105 / Reuters

С режиссером Педро Альмодоваром (слева) и модельером Карлом Лагерфельдом на кинофестивале Музея современного искусства в Нью-Йорке, 2011 год

С режиссером Педро Альмодоваром (слева) и модельером Карлом Лагерфельдом на кинофестивале Музея современного искусства в Нью-Йорке, 2011 год

Фото: Kena Betancur / Reuters

Фирменную стрижку «боб» с челкой, ставшую ее визитной карточкой, Анна Винтур выбрала еще в подростковом возрасте

Фирменную стрижку «боб» с челкой, ставшую ее визитной карточкой, Анна Винтур выбрала еще в подростковом возрасте

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Анна Винтур признана одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды. В 2019 году ее назначили глобальным редакционным директором Vogue и главой по контенту издательского дома Conde Nast &lt;br>На фото: с дизайнером Тори Берч на Неделе моды в Нью-Йорке, 2009 год

Анна Винтур признана одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды. В 2019 году ее назначили глобальным редакционным директором Vogue и главой по контенту издательского дома Conde Nast
На фото: с дизайнером Тори Берч на Неделе моды в Нью-Йорке, 2009 год

Фото: Eric Thayer / Reuters

Анна Винтур на показе коллекции Rag &amp; Bone на Неделе моды в Нью-Йорке, 2011 год

Анна Винтур на показе коллекции Rag & Bone на Неделе моды в Нью-Йорке, 2011 год

Фото: Eric Thayer / Reuters

В 2017 году Анна Винтур была удостоена титула дамы-командора ордена Британской империи

В 2017 году Анна Винтур была удостоена титула дамы-командора ордена Британской империи

Фото: Dominic Lipinski / Pool / Reuters

С королевой Великобритании Елизаветой II на Лондонской неделе моды, 2018 год

С королевой Великобритании Елизаветой II на Лондонской неделе моды, 2018 год

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

В январе 2025 года, перед своим уходом с поста президента США, Джо Байден наградил Анну Винтур одной из высших наград страны — Президентской медалью свободы

В январе 2025 года, перед своим уходом с поста президента США, Джо Байден наградил Анну Винтур одной из высших наград страны — Президентской медалью свободы

Фото: Ken Cedeno / Reuters

