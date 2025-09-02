Vogue US подтвердил назначение Хлои Малль на должность главного редактора

Журнал Vogue US подтвердил, что новым главным редактором назначена Хлои Малль. С 1988 года издание возглавляла Анна Винтур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор Vogue US Хлоя Малль

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images Главный редактор Vogue US Хлоя Малль

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Госпожа Малль пришла работать в журнал в 2011 году на должность редактора социальных сетей. В 2023-м она перешла на пост редактора Vogue.com. «С тех пор прямой трафик на сайт удвоился, а Vogue.com продемонстрировал двузначный рост по всем ключевым показателям»,— написано в публикации Vogue.

В материале также указано, что Хлои Малль присоединится к десяти действующим главредам Vogue из других стран, которые остаются в подчинении Анны Винтур.

В июне госпожа Винтур покинула должность главного редактора американского Vogue после 37 лет работы. При этом она осталась на позициях главного контент-менеджера Vogue и главного контент-директора Conde Nast.