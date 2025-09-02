Виктор Пелевин проведет по «Левому Пути»

Новый роман Виктора Пелевина «A Sinistra» выйдет 18 сентября. Продажи начнутся вечером, сообщили “Ъ” в пресс-службе «Литрес» и «Яндекс Книги». Тогда же он станет доступен в аудио и электронной версии в подписке, уточнили в компаниях. Предзаказ стартовал в книжных онлайн-магазинах и на маркетплейсах. Издательство «Эксмо», в свою очередь, уже представило обложку романа. Согласно аннотации, в центре сюжета окажется бутик «Левый Путь», где служит детектив Маркус Зоргенфрей. В нем богатым посетителям тайно предлагают путешествия в мир черной магии. После этого клиенты начинают таинственно исчезать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эксмо Фото: Эксмо

Ценители творчества Пелевина будут в восторге от его новой книги, уверена владелица издательства «Фантом-пресс» Алла Штейнман: «Я думаю, что роман будет продаваться так же успешно, как и все его произведения ранее. Не вижу предпосылок для того, чтобы это было не так. Тем более сейчас рынок, особенно русской прозы, настолько скукожился, что читатели будут покупать книгу даже лучше, чем раньше. Думаю, соотношение примерно такое же, как и по всем изданиям: где-то примерно 65-70% это бумажная книга, остальное — онлайн. Вряд ли конкретно в этом случае стоит ждать каких-то изменений. Скорее всего, он будет эксклюзивно представлен в сервисах "Яндекса". Обычно в таком варианте речь идет о синхрорелизе, то есть одновременной премьере и в бумажном, и электронном, и аудио форматах».

«A Sinistra» станет 22-м по счету романом Пелевина и пятой книгой вселенной Transhumanism Inc. Судя по предварительному спросу, роман должен попасть в топы книжных рейтингов, полагает гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев: «Знаете, в чем плюс? Виктор Олегович непредсказуем, но в любом случае у него всегда высокий уровень. Это один из лучших российских писателей, недаром он удостоен огромного количества премий.

Те мысли, которые он заложил в новую книгу, будет интересно обсудить, интересно над ними подумать. Спрос будет».

Как уточнили в издательстве «Эксмо», знакомство с предыдущими частями цикла Transhumanism Inc для чтения книги необязательно.

Леонид Пастернак