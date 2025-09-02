Новый роман Пелевина «A Sinistra» выйдет 18 сентября

Продажи новой книги Виктора Пелевина «A Sinistra» откроются 18 сентябре в 20:25 мск, сообщили в «Ъ» пресс-службе «Литрес» и «Яндекс Книги». Издательство «Эксмо» показало обложку романа, который станет пятой книгой вселенной Transhumanism inc.

Согласно аннотации, в центре сюжета «A Sinistra» — бутик «Левый Путь», где служит баночный детектив Маркус Зоргенфрей. В нем обеспеченным посетителям тайно предлагают «черномагические трипы», клиенты начинают таинственно исчезать. Чтобы расследовать дело, Маркус становится итальянским чернокнижником XVI века и борется с венецианскими магами. «Вскоре становится ясно, что в опасности не только его жизнь, но и душа»,— отметили в аннотации.

Книга также будет доступна в электронном и аудиоформате по подписке на «Яндекс Книгах» и в формате поштучной покупки — на «Литрес». Предзаказ книги уже доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах.

Виктора Пелевина называют одним из наиболее популярных современных российских писателей. Он не появлялся на публике уже более 20 лет. В числе известных произведений автора — «Чапаев и пустота» (1996) и «Generation П» (1999). В октябре 2024 года вышел его 21-й роман — «Круть». В конце года он попал в лидеры «Яндекс Книг» в категории «Проза».