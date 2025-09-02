На Белоостровской улице обустроят новую четырехполосную дорогу к 2030 году

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки и межевания территории для реконструкции Белоостровской улицы в Приморском районе города. Работы на объекте предполагается выполнить в течение пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Смольного, обновление Белоостровской улицы планируется на участке от Торжковской до Кантемировской улицы, включая площадь Академика Климова. Строительные проекты для этой территории были рассмотрены Градостроительной комиссией Петербурга.

В результате реконструкции в этой локации собираются обустроить четырехполосную проезжую часть, тротуары шириной 3 м, а также велосипедные дорожки.

Проект разработан ООО «Специализированный застройщик "Легенда Черной речки"». Строительно-монтажные работы запланированы комитетом по развитию транспортной инфраструктуры на период до 2030 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Мурино открыли движение по первому участку новой трассы по проспекту Авиаторов Балтики — от КАД до Петровского бульвара. В дальнейшем к весне 2027 года под новой трассой намерены построить подземный переход к станции метро «Девяткино».

Андрей Цедрик