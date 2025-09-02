Белгородская область вошла в российский топ-5 по обеспеченности учителями

Белгородская область занимает пятое место среди регионов России по уровню обеспеченности учителями. Аналитики проекта «Если быть точным» присвоили ей 5 баллов из 10 возможных по этому показателю. Чем выше последний, тем ниже дефицит кадров, отмечают исследователи.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Опережают Белгородчину Чечня и Ингушетия, заработавшие по 7 баллов, Ненецкий автономный округ и Республика Дагестан, у которых по 6.

Среди других регионов Черноземья Тамбовская, Липецкая, Орловская и Курская области получили по 4 балла. Воронежская область наиболее остро ощущает нехватку педагогов — эксперты оценили уровень дефицита на 3 из 10 баллов.

Аналитики также посчитали разницу в зарплатах учителей и специалистов «из других отраслей». Тамбовская область попала в топ-20 регионов по величине этого показателя с результатом в 17%. Другие области Черноземья в этом рейтинге не представлены.

В начале недели стало известно, что за семь месяцев 2025 года предлагаемая медианная зарплата учителей в Воронежской области выросла на 15% — до 40,3 тыс. руб.

Кабира Гасанова