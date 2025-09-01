Предлагаемая медианная зарплата учителей в Воронежской области выросла на 15%

С января по август 2025 года медианная предлагаемая зарплата учителей в Воронежской области увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 40,3 тыс. руб. Соответствующее исследование провел рекрутинговый сервис hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным сервиса, в десятке регионов по доле опубликованных вакансий для учителей и педагогов Воронежская область занимает третье место — размещено почти 1 тыс. (4% от общего количества). Из областей Черноземья в топ также вошли Липецкая и Белгородская область, оказавшиеся на седьмом и девятом местах соответственно — в этих регионах доля вакансий для учителей составляет 1%.

Количество резюме по научным и образовательным специальностям в Воронежской области выросло за год на 21%. В целом по стране показатель увеличился на 18%.

Отмечается, что профобласть «Наука и образование» в этом году в России не является дефицитной: индекс конкуренции с января по июль 2025-го колебался от 8,3 до 9,2 резюме на вакансию (норма от 4 до 8). При этом представители научного и образовательного сообщества сталкиваются со сложностями в подборе персонала.

Данная тенденция довольно парадоксальна и является общей для всего рынка. В профицитных областях найти сотрудника с необходимыми навыками, экспертизой и опытом, а также согласного на финансовые условия вакансии, оказывается довольно сложно и требует вдвое больше времени, чем три-пять лет назад»,— поясняет директор hh.ru ЦФО Марина Качанова.

В России медианная зарплата учителей за год выросла на 19% и составила 54,4 тыс. руб. Наибольшие зарплаты педагогов зафиксированы в Чукотском автономном округе (115 тыс. руб.), Москве (86,3 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (85 тыс. руб.). Меньше всего предлагают учителям в Еврейской автономной области (28,5 тыс. руб.).

Егор Якимов