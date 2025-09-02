Не «БАМ» судить

В Челябинской области арбитражный суд не стал привлекать владельца строительной компании «БАМ» Эдуарда Чистякова к субсидиарной ответственности в размере 1,2 млрд руб. Заявление конкурсного управляющего рассматривалось с 2019 года. Он настаивал, что бенефициар виновен в банкротстве компании, потому что не подал своевременно заявление о финансовой несостоятельности компании и совершил в 2014–2015 годах ряд вредоносных сделок. Представители господина Чистякова указывали, что у него был план выхода из кризиса. В рамках процедуры банкротства права требования долгов «БАМа» на сумму более 1 млрд руб. были проданы на торгах. По словам экспертов, из-за этого у конкурсного управляющего больше нет возможности привлечь бенефициара к субсидиарной ответственности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компанию «БАМ» признали банкротом в 2017 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Компанию «БАМ» признали банкротом в 2017 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области отказался привлекать бенефициара обанкроченной строительной компании «БАМ» Эдуарда Чистякова к субсидиарной ответственности на сумму свыше 1,2 млрд руб. Заявление конкурсного управляющего с соответствующим требованием рассматривалось около шести лет и осталось без удовлетворения. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Строительная компания «БАМ», зарегистрированная в Челябинске, проходит через процедуру банкротства с февраля 2017 года. Тогда ее признали несостоятельной по заявлению Александра Ушакова, предъявившего требования на сумму 2,5 млн руб. В настоящий момент список истцов включает в себя 197 юридических и физических лиц на общую сумму более 1 млрд руб.

Согласно постановлению арбитражного суда, конкурсный управляющий Дмитрий Удалов подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициара организации в декабре 2019 года. Он обосновал иск тем, что Эдуард Чистяков, который также был генеральным директором организации, не подал вовремя заявление о банкротстве и совершил сделки, которые уменьшили размер имущества должника.

ООО «Строительная компания “БАМ”» создано в Челябинске в 2015 году в результате реорганизации ЗАО «Инсистрой». Компания занималась строительством коммерческих объектов. По данным «СПАРК-Интерфакс», сначала по 50% доли «БАМ» принадлежали Эдуарду Чистякову и Евгению Бабенкову, с октября 2025-го организацией владеет только господин Чистяков. Последний также занимал посты генерального директора и управляющего строительной компании с июля 2015-го и до начала процедуры банкротства. Евгений Бабенков в 2005–2019 годах был управляющим ЗАО «ИНСИ», занимающегося производством строительных металлических конструкций и изделий. Эта компания также является банкротом.

В ответ на обвинение о несвоевременной подаче заявления после наступления банкротства представители Эдуарда Чистякова заявили, что у него был план выхода из имущественного кризиса. Согласно судебным документам, в первом квартале 2016 года компания выполнила работы на 110,3 млн руб., а также заключила договор на оказание электромонтажных услуг на объекте в Первоуральске. Кроме того, в 2015–2016 годах «БАМ» завершил строительство крупных объектов, было согласовано заключение новых контрактов. За счет продолжения хозяйственной деятельности Эдуард Чистяков и планировал рассчитаться с кредиторами. Арбитражный суд признал его план выхода из кризиса обоснованным.

Сделки, о которых заявил конкурсный управляющий, якобы были совершены в 2014–2015 годах. В судебных документах перечислены 39 соглашений с различными компаниями, которые конкурсный управляющий смог оспорить в рамках дела о банкротстве. Указано, что были признаны недействительными договоренности о возврате денег, транспорта, восстановлении задолженности, договоры цессии, прощении долгов. За счет этого удалось вернуть более 150 млн руб. в конкурсную массу строительной компании «БАМ» и в 2024 году реализовать права требований на торгах. Покупателями стали 14 физлиц, а также компании «Юрпрактика», «Интегра», «Парус», «Шаттлбург».

«Поскольку право требования о привлечении к субсидиарной ответственности в связи с заключением вредоносных сделок отчуждено одновременно с продажей реституционных прав по этим сделкам, надлежащий истец в рассматриваемом споре отсутствует, то заявление конкурсного управляющего не подлежит удовлетворению»,— говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области.

Конкурсный управляющий ООО «Строительная компания “БАМ”» Дмитрий Удалов отказался от комментариев, но сообщил в разговоре с “Ъ-Южный Урал”, что обжаловать решение суда не собирается.

По данным экспертов, конкурсный управляющий не может требовать привлечения бенефициара «БАМа» к субсидиарной ответственности, потому что кредиторами теперь являются покупатели прав требования.

«Реституционное право — это право возвращения переданного имущества или возмещения его стоимости тому лицу, которому причинен ущерб в результате сделки, признанной недействительной судом. В конкретном случае часть требований, возникших в результате заключения причинивших ущерб сделок, признаны исполненными, то есть повторно обязывать ответчика их возместить нельзя. Кроме того, часть прав требования была продана третьим лицам, поэтому добиваться их исполнения могут только они. Поскольку с иском обратились не они, а конкурсный управляющий, то суд в удовлетворении требований отказал»,— пояснил генеральный директор «Юрэнергоконсалт» Юрий Тюрин.

Ольга Воробьева