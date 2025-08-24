Кокс дождался у моря погоды

Цены на российский коксующийся уголь укрепились из-за погодных проблем в Австралии и повышения котировок на рынке Китая. В зависимости от порта стоимость топлива выросла на 1,7–4,3% за неделю. Текущее укрепление цен на металлургический уголь вряд ли будет долгосрочным, но может позволить российским экспортерам нарастить поставки в Индию, Южную Корею и Японию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Цены на российский металлургический уголь к середине августа выросли на всех направлениях, следует из обзора NEFT Research. За неделю коксующийся уголь марки К в портах Азово-Черноморского бассейна подорожал на 4,1%, до $131,7 за тонну, на Балтике — на 4,3%, до $124,2 за тонну, на Дальнем Востоке — на 1,7%, до $146 за тонну (FOB).

В западных портах цены укрепились вслед за ростом австралийского эталона из-за перебоев в логистике: проливные дожди нарушили работу железнодорожных маршрутов и снизили пропускную способность портов, что усилило опасения относительно поставок из Австралии — крупнейшего экспортера сырья, говорится в обзоре.

В восточных портах цены на российский коксующийся уголь выросли вслед за повышением котировок в Китае, пишет NEFT Research. Российское пылеугольное топливо, по данным аналитиков, за неделю подорожало на 9,8%, до $135 за тонну с учетом стоимости фрахта (CFR), в Китае из-за ограниченного предложения. Ряд крупных экспортеров сократил производство, несмотря на рост спроса со стороны КНР и других азиатских стран, отмечают в NEFT Research. Некоторые трейдеры прогнозируют, что во второй половине августа рост цен может продолжиться, добавляют аналитики.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что фундаментальные факторы, определяющие долгосрочный тренд, не изменились: производство стали в Китае и мире не растет и на рынке сохраняется профицит угля.

Тем не менее котировки могут временно вырасти вследствие активизации индийских потребителей после сезона муссонов, ожидает он. При этом рост цен может сдерживать торговую активность, так как потребители привыкли к низким ценам, а РФ столкнется с конкуренцией со стороны других экспортеров, таких как Австралия и Монголия, добавляет аналитик.

Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин отмечает, что в августе экспорт угля в Китай может получить поддержку за счет ограничений внутренней добычи, а также медленного восстановления на производствах, приостановленных в конце июля — начале августа из-за неблагоприятных погодных условий.

По оценкам начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, для дальнейшего долгосрочного роста цен на коксующийся уголь Китай и Индия должны нарастить выплавку стали в краткосрочной и среднесрочной перспективе или Австралия и Монголия должны существенно сократить предложение. Индия, говорит аналитик, наращивает выплавку стали, но медленно, и есть сомнения, что страна достигнет 300 млн тонн производства к 2030 году. А в Китае, добавляет он, рынок ожидает сокращения выплавки стали в этом году. Рост стоимости коксующегося угля в июле—августе в этих условиях не станет устойчивым трендом, полагает господин Семин.

Российские угольщики тем не менее могут использовать текущую ситуацию для наращивания поставок коксующегося угля в Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии, отмечают в NEFT Research. «В Индии существенное влияние на формирование спроса на коксующийся уголь оказывают тарифы — как в отношениях торговли с США, так и на импортную сталь. В случае дальнейшей эскалации торговых разногласий между Индией и США у российских экспортеров может появиться возможность для частичного замещения американских поставок, которые ранее формировали до 15% индийского импорта коксующегося угля»,— допускает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев.

Среднесрочные перспективы, по его словам, также связаны с возможным расширением поставок в Южную Корею и Японию при условии снижения геополитических рисков и ограничений. «В совокупности это формирует для российских производителей сценарий умеренного роста экспортного присутствия на азиатских рынках, при этом ценовые риски сохраняются высокими»,— говорит эксперт.

Полина Трифонова