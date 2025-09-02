Садоводы намекнули на банкротство

Кассационный суд принял к рассмотрению жалобу агрофирмы «Ставропольская фруктовая долина» на решение о возврате в бюджет 217 млн руб. субсидий, ранее выделенных им на закладку садов. Кроме изменения этого решения, садоводы попросили суд также приостановить исполнение решения, ставшего для них серьезным финансовым ударом, поставившим предприятие на грань выживания. Однако в этом компании было отказано.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Краснодар) рассмотрит в кассационном порядке спор между минсельхозом Ставрополья и ООО «Ставропольская фруктовая долина» из Невинномысска (СФД, входит в группу компаний «Сады Ставрополья») о возврате агрофирмой в бюджет 217 млн руб. субсидий. Средства ранее были выделены ей на возмещение части затрат на закладку садов и уходные работы. Соответствующее определение опубликовано в картотеке инстанции.

Ранее решение о необходимости возврата садоводами этих денег государству принял Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (16ААС). Он пришел к выводу, что плодоводам были возмещены расходы, которые они понесли не за счет собственных средств, а за счет средств другой государственной субсидии, полученной ранее — на реализацию инвестпроекта.

Представители СФД доказывают, что средства, которые власти посчитали направленными на одни и те же цели повторно, хотя изначально и происходили из бюджета утратили «бюджетный окрас». Ведь они были получены через АО «Агентство инвестиционного развития», которое получило их из бюджета в обмен на свои акции стоимость 540 млн руб.

Минсельхоз Ставрополья, напротив, настаивает, что средства, переданные краевыми властями АИР, являлись не чем иным, как бюджетными инвестициями. Они имеют целевой характер, так как АИР получило эти деньги от краевых властей на реализацию проектов социально-экономического развития региона.

Кроме требования о пересмотре дела садоводы попросили АССКО также приостановить исполнение решение. В штате СФД — 178 человек, которым предприятие ежемесячно платит зарплату. А еще агрофирма погашает кредиты, выполняет обязательства по неоплаченным договорам с контрагентами и договорам на выполнение услуг по сбору урожая, осуществлению уходных работ. Компания заявила, что исполнение решения повлечет блокировку счетов общества, и, как следствие, невозможность исполнения всех этих обязательств и приведет к неплатежеспособности предприятия. Также агрофирма обратила внимание суда на то, что исполнение судебного акта приведет к невозможности уплаты налогов, взносов и иных обязательных платежей.

Однако кассационный суд отказал СФД в приостановке исполнения решения, мотивировав это тем, что садоводы не смогли обосновать невозможность или затруднительность поворота исполнения судебного акта в случае их победы в кассации.

Кассационные слушания по делу пройдут в Краснодаре 30 сентября.

Участвующие в процессе стороны от комментариев воздержались.

Михаил Волкодав