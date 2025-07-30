Два урожая с одной строки

«Ставропольской фруктовой долине» предписано вернуть в краевой бюджет свыше 200 млн руб., ранее полученных на закладку садов. Региональному минсельхозу удалось доказать, что компания дважды получила бюджетные средства на одни и те же цели.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (16ААС) «развернул» дело о возврате в краевой бюджет 217 млн руб. субсидий на возмещение части затрат на закладку садов и уходные работы, которые ранее были выданы ООО «Ставропольская фруктовая долина» из Невинномысска (СФД, входит в группу компаний «Сады Ставрополья»). Средства господдержки взыскивал региональный минсельхоз. Апелляция отменила «отказное» решение Арбитражного суда Ставропольского края (АС Ставрополья) и обязала садоводов вернуть деньги в бюджет. Это следует из определения, опубликованного в арбитражной картотеке.

Речь идет о средствах, предоставленных Ставропольскому краю из федерального бюджета на выплату субсидий на стимулирование развития сельского хозяйства в 2019-2020 годах. Использование средств проверило казначейство, которое пришло к выводу о допущенных нарушениях. По мнению ведомства, плодоводам были возмещены расходы, которые они понесли не за счет собственных средств, а за счет средств другой государственной субсидии, полученной ранее — на реализацию инвестпроекта.

Согласно материалам дела, одну субсидию «Ставропольская фруктовая долина» получила непосредственно из бюджета, а вторую — через АО «Агентство инвестиционного развития» (АИР). Ему краевые власти передали деньги по соглашению о реализации инвестпроекта. Деньги вносились в АИР как средства уставного капитала. Ставропольский край взамен получил акции компании на общую сумму почти 540 млн руб. Агентство, в свою очередь, реализуя соглашение с краевыми властями, вложило средства в проект ООО «СФД» по созданию интенсивных садов — вошло в его уставный капитал. Общая стоимость этого проекта превышает 1,1 млрд руб.

В итоге казначейство обязало минсельхоз потребовать у компании возврата средств господдержки, а затем — вернуть их в федеральный бюджет. Дело рассматривается по второму кругу, и отказ ставропольского арбитража, который не усматривает нарушений в этой истории, отменяется уже второй раз.

Садоводам удалось дважды убедить АС Ставрополья в том, что внесенные в уставный капитал АИР деньги утратили «бюджетный окрас» и направлялись на уставные цели, имея уже иную природу. Однако «отказное» решение снова отменяется.

В этот раз 16ААС, говоря об ошибочности выводов ставропольского арбитража, указал, что средства, переданные краевыми властями АИР являлись не чем иным, как бюджетными инвестициями, имеющими целевой характер. Апелляция установила, что в соглашении о предоставлении средств имелись прямые ссылки на статью 80 Бюджетного кодекса, предусматривающую предоставление бюджетных инвестиций под соответствующую долю в компании. При этом такие инвестиции не означают, что средства перестают быть целевыми и могут быть направлены на выполнение иных задач, чем те, что были поставлены при выделении сумм, пишет 16ААС.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ставропольская фруктовая долина» учреждено в 2015 году в Невинномысске в целях выращивания плодовых и ягодных культур, 60-процентная доля компании принадлежит Плодообъединению «Сады Ставпрополья», 40-процентная — Агентству инвестиционного развития (АИР). По данным сайта головной компании, «СФД» работает на площади 300 га, выращивает 12 сортов яблок, два сорта груши и черешни.

Согласно информации системы «СПАРК», держателем 100-процентного пакета акций АИР является Ставропольский край. Само Агентство, кроме доли в «СФД», владеет также 59,6-процентной долей в СХП им. С. В. Луценко «Пролетарская воля», 37-процентной долей в ООО «Агроальянс Инвест» и 81-процентной долей в ООО «Айдын фрут-логистик».

В итоге суд пришел к выводу, что предоставление обществу субсидии фактически привело к возмещению затрат на закладку фруктового сада, профинансированных ранее за счет средств, полученных по инвестиционному соглашению от АО «АИР», источником финансового обеспечения которых являлись также бюджетные средства. С учетом этого у СФД отсутствовали основания для получения субсидии на возмещение части затрат в сумме 217 млн руб., отметил апелляционный суд.

В региональном минсельхозе не ответили на предложение «Ъ-Кавказ» прокомментировать ситуацию. Пока изданию не удалось получить комментарии и представителей СФД.

Первый заместитель АИР Дарья Чеканова от комментариев отказалась.

Михаил Волкодав