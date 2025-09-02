О герое ДНР, забытых детских мечтах, свердловском роке и собаке

Среди премьер нового театрального сезона в Екатеринбурге — «Бруклинские сказки» по пьесе Вуди Аллена, «Корса», посвященная герою Донецкой народной республики (ДНР), «Повесть о собаке», приуроченная Победе в Великой Отечественной войны, и две постановки о свердловском роке. С подробностями — Анна Капустина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Документальный спектакль «Корса» в свердловском театре драмы

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Документальный спектакль «Корса» в свердловском театре драмы

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбургский театр юного зрителя (ТЮЗ) открывает сезон премьерным спектаклем «Мой Мюнхгаузен», рассказал директор театра Сергей Радченко. Первый показ прошел 20 июня.

Постановка Сергея Молочкова в жанре «театральное хулиганство», в центре сюжета — мальчик, который погружается в свои фантазии, а они помогают ему справляться с трудностями.

Еще одна премьера — спектакль Сергея Землянского «Муха Цокотуха», сыгранный без слов. Художником выступил Максим Обрезков. Премьера намечена на 31 октября.

Другую осеннюю премьеру сыграют на малой сцене театра — это спектакль «Старуха» по произведению Даниила Хармса в постановке Анны Еременко. «Осенью мы молчим»,— заметил господин Радченко, пояснив, что «Старуха» — пластический спектакль.

В новогоднюю программу войдет новый спектакль режиссера Олега Гетце на малой сцене, а на большой сцене покажут постановку «Алладин и волшебная лампа: как сбываются мечты» режиссера Владимира Иванского.

В марте 2026 года зрители ТЮЗа смогут посмотреть спектакль по произведению Ивана Гончарова «Обыкновенная история» глазами режиссера из Санкт-Петербурга Олега Куликова.

Помимо этого, сейчас сценарист Ренат Ташимов работает над инсценировкой «Маленького принца», его поставит режиссер Владимир Коваленко.

Наконец, зрителей ждет спектакль Алексея Усовщикова о советском клоуне-миме Леониде Енгибарове — он должен был увидеть свет уже этой осенью, но постановку перенесли на лето 2026 года.

Свердловский театр музыкальной комедии откроет сезон 5 октября — после гастролей в Уфе, Иркутске и Челябинске. Зрителя встретят спектаклем «Алые паруса», а 13, 14 и 15 октября на малой сцене пройдут премьерные показы водевиля «Женитьба гусара».

«Спектакль легкий, юморной, в сопровождении нашего ансамбля народных инструментов "Изумруд"»,— рассказал директор театра Ян Смоленцев.

В конце ноября представят премьеру спектакля «Колдунья» в постановке Нины Чусовой, а в апреле 2026 года зрители увидят спектакль «Время не ждет» главного режиссера театра Филиппа Розенкова. Он приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба и Году уральского рока, песни группы исполнят актеры театра в аранжировке симфонического оркестра.

Свердловский академический театр драмы 2 октября отметит день рождения праздничным капустником и проведет презентацию альбома фотохудожника Виталия Пустовалова, охватывающим жизнь театра с 1996 по 2013 год. Чуть позже театр выпустит авторский альбом художника Владимира Кравцева, издание которого готовили около двух лет.

В сезоне 2025-2026 года театр подготовил восемь премьер. Малая сцена 15 августа открылась спектаклем «Корса», поставленным артисткой Мариной Савиновой, которая «перелопатила» документы о герое Донецкой народной республики и герое России Ольге Качуре (позывной Корса), рассказал директор Театра драмы Алексей Бадаев. Героиня спектакля служила в мотострелковой бригаде на стороне ополченцев в ДНР и погибла в Горловке в августе 2022 года.

Большая сцена 22 августа открылась сказом-мюзиклом «Камень». Пьеса написана специально для уральского театра с использованием стихов местных поэтов Бориса Рыжего и Майи Никулиной. Спектакль рассказывает о Екатеринбурге 90-х годов.

В октябре театр представит моноспектакль Алены Малковой «Непокорная», посвященный судьбе танцовщицы Айседоры Дункан.

Театр еще ведет работу над спектаклем «Не от мира сего», который сыграют на большой сцене.

«Это последняя пьеса Александра Островского, которую не все знают. Она очень любопытная, и относит нас скорее не к Островскому, а к Чехову и к Горькому. Постановка для многих, я думаю, будет открытием»,— рассказал Алексей Бадаев.

Над спектаклем работает санкт-петербургский режиссер Дмитрий Егоров.

Зимой театр планирует показать спектакль по пьесе Вуди Аллена «Бруклинская сказка», написанной четыре года назад. Зрителя ждут рождественские истории «со вкраплениями "вудиалленовского" юмора», отметил господин Бадаев.

В 2026 году свою постановку представит музыкальный продюсер, экс-директор группы «Смысловые галлюцинации» Олег Гененфельд — он поставит спектакль, посвященный юбилею Свердловского рок-клуба. В новом сезоне ждут еще два спектакля режиссеров Михаила Заеца и Алексея Логачева, но их названия пока не раскрывают.

В год юбилея Великой Отечественной войны театр представит спектакль «Повесть о собаке» о том, как «собака спасает ребенка, а ребенок спасает собаку». Поставил его режиссер Николай Бабушкин, художником выступил Андрей Ефимов. Премьеру покажут 10 октября.

К Новому году режиссер Евгений Сивко и художник Юлия Силаврик подготовили спектакль «Забытая мечта», который представят 12 декабря.

«Театр кукол — это в первую очередь детский театр. И ощущение нового года — это ощущение детства. Это спектакль о том, что мы взрослеем и, к сожалению, забываем о своем детстве, своих мечтах, это возвращение в новогоднюю пору к своим первым желаниям и воспоминаниям»,— сказал директор театра Петр Стражников.

В 2026 году покажут спектакль «Африкана» — «уникальное путешествие по черному континенту для самых маленьких». Сезон завершится 30 мая, последней премьерой станет спектакль «Аленький цветочек» в постановке Николая Бабушкина и оформлении Андрея Ефимова. Господин Стражников не стал раскрывать секреты постановки, но пообещал, что она будет «очень любопытной».

Коляда-театр начинает сезон двумя премьерами: 23 августа артисты представили музыкальную сказку «Собака бывает кусачьей» о том, как звери в сказочном лесу собрались на полянке, чтобы наказать старого льва. В конце сентября театр покажет новый спектакль «Сарафанное радио» — комедию о браке с большой разницей в возрасте, который превращается «то ли в посмешище для всех, то в радость для новоиспеченных мужа и жены».

Анна Капустина