Алиханов: вертолет «Ансат» станет жемчужиной в короне российской авиации

Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал многоцелевой вертолет «Ансат» жемчужиной в короне российской авиации. Сегодня «Ансат» в импортозамещенной версии с российскими двигателями выполнил первый испытательный полет.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Вертолет «Ансат»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Сейчас с учетом того, что мы в принципе в вертолетостроении лидерами были все эти годы, думаю, что эта машина вот тоже станет такой новой жемчужиной в короне российской авиации»,— сказал господин Алиханов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что на импортозамещение двигателя ушло четыре года.

Разработкой «Ансата» занималось конструкторское бюро Казанского вертолетного завода. Первый полет воздушное судно совершило в 1999 году.