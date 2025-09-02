«Сделал несколько выводов, чтобы передать Владимиру Зеленскому», — так Роберт Фицо прокомментировал переговоры в Пекине с Владимиром Путиным. В пятницу, 5 сентября, премьер-министр Словакии встречается с президентом Украины. В центре внимания будут проблемы с поставками российского топлива, в том числе по причине украинских ударов по нефтепроводу «Дружба». Между тем в ходе общения с Фицо президент России озвучил ряд предложений по урегулированию конфликта в целом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в основном эти заявления адресованы Дональду Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Роберт Фицо единственный из лидеров стран ЕС прибыл в Пекин, дабы почтить своим присутствием торжества по случаю окончания Второй мировой войны. Хотя многие СМИ и разные наблюдатели не без сарказма отмечают, что Словакия выступала на противной стороне. К слову, венгерский лидер Виктор Орбан по той же причине воздерживается от посещения подобных мероприятий. Впрочем, в данной ситуации вопрос этот выглядит вторичным.

Страна находится в сложном положении по причине большого противостояния на европейском континенте. В частности, в результате украинских ударов по нефтепроводу «Дружба» есть угроза остаться без энергоносителей, что для словацкого государства очень и очень болезненно. Фицо уже несколько раз обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным, однако ситуация явно ухудшается. И вот, несмотря на недовольство коллег по Евросоюзу, премьер Словакии и президент России провели достаточно яркие переговоры в столице Китайской Народной Республики. Возможно, кто-то найдет в этом некий философский смысл или даже скрытый подтекст.

Роберт Фицо: Благодарю вас, господин президент. Вначале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете? Владимир Путин: Если я жив, то это уже хорошо. Вопрос приятный, приятный вопрос.

Владимир Путин дал гостю совет, как себя вести, чтобы решить топливную проблему — закрыть реверс газа в сторону Украины. Далее президент РФ высказался об украинском урегулировании в целом. Так кажется, что главным адресатом всего этого выступления был еще и Дональд Трамп. Традиционно серьезно досталось Европе и нынешнему руководству ЕС. Хотя Москва никогда не была против интеграции Киева в сообщество, но чтобы никакого НАТО.

Что можно назвать сенсацией? Москва не исключает совместной эксплуатации с Америкой и даже Украиной Запорожской АЭС. Глава Белого дома предлагал передать станцию полностью под американский контроль, это его идея. Правда, здесь есть некоторая тонкость. Украинская сторона ранее данный проект категорически отвергала. Если так будет и в этот раз, Кремль скажет: видите, мы предлагали, они отказались, именно они срывают урегулирование вместе с неконструктивной Европой.

Как бы то ни было, Роберт Фицо на днях встретится с Владимиром Зеленским. Несколько неожиданно он попробует себя в роли посредника-миротворца. По крайней мере, словацкий лидер по итогам встречи с Путиным заявил, что ему есть что сказать украинскому коллеге, с которым отношения у него совсем не складываются. Так получается, что мяч возвращается Дональду Трампу, тем более что истек очередной ультиматум или же дедлайн для того, чтобы продвинуться и России, и Украине на пути к миру. Пока что с этим не очень получается, и похвастаться явно нечем.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе