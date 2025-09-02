На трассе «Новороссия» в Мясниковском районе перевернулся автомобиль

В Мясниковском районе на трассе «Новороссия» (Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь) в ДТП пострадала пассажирка Hyundai Accent. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Предварительно, сегодня днем, 2 сентября, 31-летний водитель иномарки превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и столкнулся с барьерным ограждением. В результате опрокидывания автомобиля травмы получила 26-летняя пассажирка автомобиля.

Константин Соловьев