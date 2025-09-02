Вучич назвал Путина дорогим другом Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным сотрудничество стран в области энергетики и военно-технической сфере, а также участие российских компаний в инфраструктурных проектах. Российского коллегу он назвал дорогим другом Сербии.

Александр Вучич и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Вучич и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я всегда очень доволен, когда президент (Путин.— ''Ъ'') имеет время и возможность встретиться со мной и членами нашей делегации, я думаю, что была хорошая встреча. Господин президент, он дорогой друг нашей страны»,— сказал Александр Вучич.

Александр Вучич встретился с Владимиром Путиным в Пекине, где завтра состоится парад. Во время переговоров сербский президент пригласил РЖД, «Росатом» и другие российские компании работать над проектами в Сербии. Владимир Путин, в свою очередь сообщил, что стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты для обеих стран.

Лусине Баласян