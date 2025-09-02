Мигранта приговорили к 12 годам за совращение школьницы в Нижегородской области

Иностранца в Кстове Нижегородской области признали виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении школьницы (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Его приговорили к 12 годам и трем месяцам колонии строгого режима, сообщили в региональном ГУ МВД 2 сентября 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что в мае 19-летний уроженец республики Средней Азии познакомился в соцсети с пятиклассницей. При этом он сообщил потерпевшей, что ему 15 лет. 19 мая во время прогулки подсудимый отвел ребенка в гаражи вблизи парка «Юбилейный», где совершил противоправные действия.

Потерпевшая рассказала о случившемся матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Галина Шамберина