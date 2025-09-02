Отделениям поставили на вид

Ростовский арбитраж несколько месяцев не может приступить к рассмотрению иска к экс-бенефициару ГК «Покровский» Олегу Чебанову о взыскании с него миллиардных убытков. Причина — недобросовестное исполнение обязанностей сотрудниками почтовых отделений. Им суд поставил на вид нарушения порядка работы с судебной корреспонденцией, которые привели к затягиванию процесса. По мнению юристов, суд подходит к этому вопросу скрупулезно для того, чтобы избежать оспаривания своего решения на крупную сумму из-за ненадлежащего уведомления участников дела.



Арбитражный суд Ростовской области (АС РО), рассматривающий иск к экс-бенефициару ГК «Покровский» Олегу Чебанову о взыскании с него убытков в размере 1,3 млрд руб., вынес частное определение в адрес руководителей 11 почтовых отделений. Им суд поставил на вид нарушения порядка работы с судебной корреспонденцией, которые привели к затягиванию процесса.

Суд столкнулся с невозможностью приступить к разбору спора из-за того, что стороны не были уведомлены о процессе. Разобравшись в ситуации, АС РО пришел к выводу, что причиной этого стало несоблюдение сотрудниками почты порядка работы с отправлениями. В частности, по правилам, после неудачного вручения письма адресату оно должно храниться на почте, как минимум, неделю. Однако почтальоны не выдерживали этот срок и возвращали судебные повестки назад. Это гипотетически лишало сторон возможности забрать корреспонденцию с почты по извещениям.

«В результате недобросовестного исполнения обязанностей органами почтовой связи нарушаются права участников процесса на своевременное рассмотрение дел судом. Одновременно суд несет дополнительные финансовые расходы и временные затраты», — говорится в определении АС РО.



Руководителям отделений под угрозой штрафов предписано обеспечить соблюдение правил оказания услуг почтовой связи, а руководителю УФПС по Ростовской области — обеспечить контроль за этим.

Речь идет о деле по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам иска, поданного к господину Чебанову еще в 2022 году в связи с его деятельностью по управлению Торговым домом «Взрывозащищенные электрические аппараты низковольтные» («ВЭЛАН», входил в структуру агроконцерна). Процесс возник в период развития корпоративного конфликта между Чебановым и его партнером — бывшим сотрудником аппарата полпредства в ЮФО Андреем Коровайко, обличенным в нарушении антикоррупционного законодательства. При первоначальном рассмотрении дела удовлетворении требований к господину Чебанову было отказано ввиду недоказанности недобросовестности его действий. Однако после вскрытия схемы «отмывания» коррупционных доходов через структуры агрохолдинга и изъятия в доход государства всего бизнеса «Покровского», новый собственник изъятого актива добился решения о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Новое руководство Торгового дома считает, что его бывший гендиректор Олег Чебанов реализовал схему уклонения от уплаты налога на прибыль организации на сумму свыше 262 млн руб., путем создания фиктивного документооборота на общую сумму 1,3 млрд руб. Согласно материалам уголовного дела, пишет суд, в целях уменьшения налогооблагаемой базы за счет фиктивных расходов господин Чебанов организовал заключение фиктивных договоров оказания услуг по поиску покупателей и реализации продукции, а также документооборот по фиктивным взаимоотношениям с подконтрольными, аффилированными коммерческими организациями и коммерсантами, находящимися на упрощенной системе налогообложения. При этом торговый дом ссылается на решение суда, вынесенное по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, которым установлено, что ТД «ВЭЛАН» «участвовал в легализации полученных Коровайко и Чебановым коррупционных доходов».

Следующее заседание по делу намечено на 8 сентября.

Юрист Арег Оганесян разъясняет, что почтовая связь сегодня остается ключевым инструментом при уведомлении участников судебного процесса. Если порядок вручения корреспонденции нарушается, это может привести даже к отмене судебного акта.



«Суд вполне обоснованно проявляет осторожность и откладывает рассмотрение дела: судья стремится исключить возможность оспаривания решения (тем более на такую крупную сумму) по формальным основаниям. Особенно важно надлежаще известить стороны о первом судебном акте по делу: подразумевается, что, получив его, участник спора может самостоятельно отслеживать ход процесса через картотеку арбитражных дел, где должна своевременно публиковаться информация о датах и времени заседаний», — рассказывает он.

Михаил Волкодав