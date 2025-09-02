Татарстан потратит 25 млн рублей на борьбу с борщевиком

Татарстан выделил 25 млн руб. на борьбу с борщевиком Сосновского. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Республики Татарстан.

Каждый год Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана выделяет деньги для муниципальных районов и городских округов на борьбу с борщевиком, который прорастает на землях муниципальных предприятий. Сумма субсидирования зависит от засоренной площади.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что в Казани на борьбу с борщевиком направили 3,7 млн руб.

Марк Халитов