В Екатеринбурге планируют построить ТРЦ, коттеджи и дачи на 4,7 тыс. человек

В Екатеринбурге у села Верхнемакарово и Верхне-Макаровского водохранилища могут построить поселок из коттеджей и садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). Согласно Генплану, на площади 277 га до 2045 года здесь хотят построить восемь СНТ, состоящих из садовых и жилых домов на 4,7 тыс. человек.

Как указано на сайте городской администрации, всего запланировано 1582 домохозяйства. Площадь садовых и жилых домов до трех этажей составит 150 – 180 кв. м. Общая жилая площадь составит 282 тыс. кв. м. Помимо этого, на территории в будущем предполагается строительство детского дошкольного учреждение на 260 мест, общеобразовательной школы на 536 учеников, а также магазина, объектов бытовых услуг, общепита и объектов досуга. В плане также имеются торгово-развлекательные центры до четырех этажей, общая торговая площадь которых — 5 тыс. кв. м. Строительство предполагается в три этапа.

На первом этапе планируется освоение северной части района со строительством многофункционального общественно-делового и торгово-развлекательного центров, зоны ведения садоводства и огородничества, объектов инженерного обеспечения, а также базы отдыха — в южной части района.

Сейчас на данной территории нет построек: там растут деревья и кустарники. Планируемая застройка примыкает к уличнодорожной сети города Екатеринбурга – к автомобильной дороге «а/д с. Горный Щит – с. Верхнемакарово» и к перспективной автомобильной дороге «г. Дегтярск – с. Верхнемакарово».

Сейчас проект планировки территории в районе села Верхнемакарово вынесен на общественные обсуждения. Оставить свои замечания и предложения можно на сайте администрации до 8 сентября.

Мария Игнатова