В Ростове возбудили уголовные дела против организаторов проституции

В Ростовской области провели операцию по ликвидации преступной группы, которая занималась организацией проституции, в том числе с вовлечением несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правоохранители задержали двух ключевых участников преступной сети – жителей Ростова-на-Дону: 35-летнего мужчину, ранее судимого за разбой, и его 23-летнего подельника. Во время обысков у подозреваемых изъяли флешки, банковские карты, мобильные телефоны и иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 240 ч. 3 (вовлечение в занятие проституцией), ст. 241 ч. 2 УК РФ (организация занятия проституцией).

Константин Соловьев