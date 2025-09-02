Путин встретился с президентом Узбекистана в Пекине

Президент России Владимир Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Пекине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что стороны обсудят двусторонние вопросы и дальнейшее развитие сотрудничества.

Накануне Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев кратко пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. Теперь они встретились в Пекине, куда прибыли для посещения военного парада, запланированного на 3 сентября.

Сегодня Владимир Путин также провел двусторонние встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьером Пакистана Шехбазом Шарифом.

Лусине Баласян