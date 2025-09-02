Вынесли приговоры фигурантам дела о создании группировки «Белая масть»

2-й Западный окружной военный суд назначил от 6 лет до пожизненного лишения свободы фигурантам дела об участии в террористическом сообществе «Белая масть». Речь идет о пяти участниках группировки. Об этом сообщило ТАСС.

На скамье подсудимых оказались лидеры сообщества Артем Цепп и Николай Королев, его супруга Вероника Королева и ранее судимый Марк Филиппов. Также признали виновным экс-замглавы отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба подполковника Алексея Белкова.

Согласно обвинению, Цепп создал «Белую масть» в 2016 году, а Николай Королев стал ее идеологическим лидером. Группировка занималась сбором средств для неонацистов и членов радикальных группировок, осужденных по террористическим статьям. Для этого члены сообщества создавали странички в соцсетях, где оправдывали преступления, а также героизировали террористов.

В прениях прокурор просил приговорить Артема Цеппа к 22 годам, а Алексея Белкова и Веронику Королеву — к 16 годам строгого режима. Марку Филиппову и Николаю Королеву обвинение требовало дать по 15 лет строгого режима. Из всех фигурантов частично признали вину только Цепп и Филиппов.

Никита Черненко