В Татарстане отремонтируют 213 объектов образования за 4,6 млрд к учебному году

В Татарстане к началу учебного года планируют завершить ремонт всех 213 объектов образования по восьми программам на общую сумму свыше 4,6 млрд руб. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, передает пресс-служба Минстроя республики.

Ремонт 33 школ ведется на сумму более 3,1 млрд руб., включая 10 объектов по нацпроекту «Молодежь и дети» за 796 млн руб. Работы завершены в 21 школе в Высокогорском, Буинском, Елабужском и других районах, а также в Набережных Челнах и Казани.

Из 74 школьных пищеблоков, включенных в республиканскую программу за 987 млн руб., отремонтированы 48. Капремонт 11 детских садов в девяти муниципалитетах выполнен на 93% — завершены работы в шести объектах.

Ремонт восьми ресурсных центров за 538 млн руб. готов на 95%, сданы пять объектов. Строители также завершили ремонт общежития Набережночелнинского политехнического колледжа по федеральной программе «Профессионалитет». Текущий показатель выполнения по данным объектам составляет 94%.

Маргарита Бондаренко