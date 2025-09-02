Электричка в Петербург задержалась на 50 минут из-за сбитого уроженца Бокситогорска

Житель Ленинградской области пострадал в результате наезда электрички, следовавшей сообщением «Сосново – Санкт-Петербург». Происшествие привело к задержке движения поезда на 50 минут, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Наезд на человека был совершен на пятом пикете 13 км железнодорожного перегона Капитолово – Девяткино. Сотрудники ведомства выяснили, что пострадавший находился рядом с железнодорожным полотном в момент приближения электрички. Предварительно установлено, что он был пьян в этот момент.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать аварии не удалось. Происшествие обернулось для пешехода госпитализацией.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажирский поезд насмерть сбил пешехода на перегоне Парголово – Парнас.

Татьяна Титаева