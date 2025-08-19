Пассажирский поезд насмерть сбил пешехода на перегоне Парголово – Парнас

На железнодорожном перегоне Парголово – Парнас пассажирский поезд насмерть сбил пешехода. В ночном происшествии разбираются сотрудники транспортной полиции.

Сообщение об аварии поступило в ведомство 18 августа около часа ночи. Как уточнили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО, погибший находился на железнодорожном полотне вблизи приближающего состава.

Избежать трагедии не помогли ни звуковой сигнал повышенной громкости, ни экстренное торможение. Малое расстояние между пешеходом и поездом также не дало предотвратить наезд. Специалисты устанавливают личность пострадавшего. Авария привела к задержке поезда на 22 минуты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Ленобласти попала под поезд возле железнодорожной станции Луга.

Татьяна Титаева