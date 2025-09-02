Ростовский ЭРЗ увеличил социальные выплаты до 11 млн рублей в 2025 году

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод за полгода увеличил среднемесячную зарплату сотрудников на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер социальных выплат работникам РЭРЗ вырос на 5%, а неработающим пенсионерам — на 16%. В целом за первое полугодие на социальные выплаты направили свыше 11 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», в компании развивают кадровый потенциал. За первое полугодие 2025 года обучение, переподготовку и повышение квалификации прошли почти 180 сотрудников, большая часть из них — представители рабочих профессий. Продолжается работа по обучению персонала в сфере охраны труда: заводские специалисты прошли повышение квалификации по пожарной, промышленной и электробезопасности. С начала года на РЭРЗ не зарегистрировали ни одного случая травматизма.

«Выполнение положений коллективного договора гарантирует заводчанам высокую степень защищенности путем предоставления широкого спектра льгот и социальных гарантий, обеспечивает стабильность и перспективы для профессионального развития», — отметил директор Ростовского-на-Дону ЭРЗ Сергей Едрышов.

По словам господина Едрышова, с начала 2025 года работникам предприятия, ветеранам завода и неработающим пенсионерам предоставляли разные виды материальной помощи, включая единовременную выплату при уходе в отпуск, при увольнении, в связи с выходом на пенсию, различные компенсационные выплаты на лечение. В рамках защиты материнства и детства действуют выплаты при рождении детей, пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет.

Валентина Любашенко