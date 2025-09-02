В Магнитогорске сотрудник Wildberries осужден за мошенничество

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор 31-летнему руководителю пункта выдачи ООО «Вайлдберриз», обвиняемому в мошенническом хищении около 500 тыс. руб. у работодателя. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что весной 2024 год руководитель пункта выдачи заказывал товары на созданные им аккаунты, оплату не проводил, используя доступ к программному обеспечению Wildberries, делал возвраты, но товар на склад не отправлял. Стоимость похищенного таким образом имущества оценивается в 500 тыс. руб.

Суд признад магнитогорца виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также удовлетворен иск маркетплейса о взыскании с фигуранта ущерба.