Ростовские аграрии задекларировали 23 тысячи тонн подсолнечника урожая 2025 года

Донской филиал ФГБУ «ЦОК АПК» со второй декады августа принимает заявки на декларирование подсолнечника урожая 2025 года. К 29 августа проверены партии общим весом 23 тыс. тонн из Зерноградского, Матвеево-Курганского, Азовского и других районов Ростовской области. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба центра.

Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации пресс-службы, специалисты проводят анализ по физико-химическим показателям, содержанию токсичных элементов и ГМО. Также проверяются технические требования: цвет, запах, влажность, доля масла в пересчете на сухое вещество, кислотное число масла и различные примеси. Контролируются показатели безопасности: содержание тяжелых металлов, афлатоксина В1, пестицидов и радиоактивных веществ. Например, массовая доля кадмия не должна превышать 0,2 мг/кг для пищевого назначения и 0,35 мг/кг для промышленной переработки.

Результаты испытаний первых партий подтвердили соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза. Цвет, запах и состояние семян показали здоровое состояние согласно сортовым признакам. Массовая доля влаги составила в среднем 6-8%, доля масла — 40-50%, кислотное число — 1,3-5 мг КОН/г.

«Массовая доля влаги влияет на сохранность качества семян, устойчивость к порче, высокую масличность при дальнейшей переработке. Массовая доля масла в пересчете на сухое вещество определяет количество масла, содержащегося в сырье. Кислотное число показывает степень разложения жира в масле, его свежесть. Таким образом, показатели исследований подтверждают высокую степень качества продукции»,— пояснила руководитель органа по сертификации Донского филиала «ЦОК АПК» Инна Поддубецкая.

В 2025 году в Ростовской области преимущественно высевались семена отечественного подсолнечника, включая выращенные в регионе. Посевные и сортовые характеристики семенного материала также подтверждали в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Валентина Любашенко

