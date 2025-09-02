Проверка лекарств в донских аптеках не будет зависеть от интернета

В аптеках Ростовской области с 1 сентября проверка лекарств на кассах перестала зависеть от интернета. Все аптеки переходят на систему маркировки «Честный знак», который работает в офлайн режиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Теперь при сканировании код проверяется в локальной базе. Система автоматически заблокирует продажу, если препарат забракован или отозван. При этом владельцам аптек необходимо заранее установить и настроить бесплатное персональное обновление.

Константин Соловьев