Проректор ВГТУ получил предупреждение за просрочку платежа по поставке БПЛА

УФАС по Воронежской области вынесло предупреждение проректору местного государственного технического университета (ВГТУ) за нарушение сроков оплаты поставленных в рамках государственного контракта беспилотников (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ). Административный материал был составлен по результатам проверки Воронежской транспортной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

По данным собственного источника «Ъ-Черноземье», речь идет о проректоре по науке и инновациям Алексее Башкирове и просрочке уплаты 11 млн руб. за поставку первой партии БПЛА.

Поставщиком беспилотных авиационных систем с целью проведения научных работ для ВГТУ стало тульское ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта», которое получило оба контракта на 29,7 млн руб. в сумме. Первый был заключен 25 ноября на 19,2 млн руб. и касался поставки 217 конструкторов БПЛА мультироторного типа и 11 комплектов управления. Второй подписан 26 ноября на 10,6 млн руб., в рамках него ВГТУ должен был получить 120 конструкторов и шесть комплектов управления. Товары необходимо было доставить в течение 30 дней с момента подписания контрактов на улицу 20-летия Октября, 84, где расположен главный корпус опорного вуза.

Примечательно, что найти подрядчиков ВГТУ смог не с первого раза — изначально объявление об аукционе было размещено единой закупкой со стартовой ценой 29,7 млн руб. Тогда торги признали несостоявшимися, поскольку на участие в них не подали ни одной заявки.

Кабира Гасанова, Алина Морозова