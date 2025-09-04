Нелегкое долевое

В этом году на российском страховом рынке появилось долевое страхование жизни — продукт, наследующий идеям зарубежного unit-linked (UL). Unit-linked появился в Европе как естественный этап развития страхового рынка. После того как традиционные рисковые и накопительные страховые продукты проникли почти в каждое домохозяйство, страховые компании искали новые пути для привлечения клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления страховой компании «Эверия Лайф» Вит Седлачек

Фото: из личного архива Председатель правления страховой компании «Эверия Лайф» Вит Седлачек

Фото: из личного архива

UL предложил сочетание страховой защиты и инвестиционной составляющей, где клиенты могли выбирать фонды для вложения средств. Например, в Чехии, которая активно интегрировалась в европейскую финансовую систему после вступления в ЕС в 2004 году, unit-linked занял нишу инвестиционных продуктов с минимальной страховой защитой, обещавших доходность выше классических страховых продуктов и депозитов. Купить один продукт и для страховой защиты, и для инвестиций было привлекательным предложением, особенно для тех клиентов, кто не хотел тратить время на анализ инвестиционных инструментов или не обладал необходимым для этого уровнем финансовой грамотности. Способствовало успеху и то, что выбор альтернативных инструментов для инвестиций был весьма ограничен. Продукт быстро завоевал популярность, однако со временем стало ясно, что unit-linked подходит далеко не всем.

Ключевой причиной падения популярности UL стала неспособность продукта оправдать ожидания клиентов.

Прежде всего неспособность страховщиков обеспечить прозрачные и низкие транcакционные издержки — большое количество непрозрачных комиссий негативно влияло на итоговый инвестиционный результат. Отсутствие стандартов и требований к транспарентности условий, как индустриальных, так и регуляторных, тоже не помогало. Страховщики снижали страховую защиту до минимального уровня, чтобы продемонстрировать высокую потенциальную доходность продуктов, что снижало и клиентскую ценность страховой части. Сложный дизайн продукта мешал осознанному пониманию клиентом, а иногда и дистрибуцией задачи, которую продукт способен решить или нет.

Сегодня продукты unit-linked занимают значимую, но не доминирующую роль на европейском страховом рынке. Так, у крупнейших страховых групп доля таких продуктов в премии занимает около 30%, остальное приходится на рисковые, накопительные и пенсионные продукты. Доля сильно варьируется от страны к стране — на некоторых рынках стабильно меньше 10% — и во многом зависит от доминирующих каналов продаж.

Проблемы такого типа продуктов хотя и стоят менее остро, но никуда не исчезли — это сложный для понимания продукт, который жертвует защитой ради потенциальной доходности.

В таком финансовом плане продукты unit-linked имеют место как комплиментарный продукт. Например, человек, уже имеющий страховую защиту, может приобрести продукт такого плана для усиления страховой защиты в случае смерти и при этом получения более высокой доходности от инвестиций.

При формировании финансового плана и выборе конкретных инструментов под задачи клиента распространен такой подход: часть средств направляется в рисковые и высокодоходные инструменты, например акции, часть — в более консервативные — депозиты или недвижимость, а в фундаменте — всегда защитное накопительное страхование жизни, с широким страховым покрытием. Ведь если с человеком происходит беда, то страхование жизни позволяет получить деньги на лечение и обеспечить устойчивость будущего семьи, не изымая деньги из инвестиций под давлением обстоятельств.

Вит Седлачек, председатель правления страховой компании «Эверия Лайф»