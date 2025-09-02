Генеральскую взятку оценили по минимуму

К девяти годам лишения свободы со штрафом 12,4 млн руб. приговорил 2 сентября в Москве военный суд бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ Александра Оглоблина. Он признан виновным в получении взятки в размере 12 млн руб. от представителей пермского телефонного завода «Телта». Это уже второй приговор генералу, ранее он получил четыре с половиной года за хищения при поставке техники компанией «Воентелеком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Оглоблин вину признал и получил минимальное наказание

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Оглоблин вину признал и получил минимальное наказание

Доставленный в 235-й гарнизонный военный суд на оглашение приговора по своему второму делу бывший генерал-майор Александр Оглоблин совсем не напоминал человека, который в 2022 году впервые предстал перед судом за хищение бюджетных средств при реализации госконтракта Минобороны на поставку военного оборудования в рамках программы по цифровизации вооруженных сил. За прошедшее с тех пор время он заметно похудел, отрастил бородку и уже не прятал от журналистов лицо.

Для того чтобы огласить вводную и резолютивную части приговора, судье Николаю Петухову потребовались считаные минуты. Он напомнил, что 14 февраля 2022 года Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил господина Оглоблина к четырем с половиной годам колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. руб. за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), лишив звания генерал-майора запаса и наград — орденов Почета и «За военные заслуги» и медали имени Жукова.

Первое его дело — о хищении 1,6 млрд руб. бюджетных средств при реализации госконтракта Минобороны с АО «Воентелеком» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью — суд рассмотрел в особом порядке.

Как ранее писал “Ъ”, тогда генерал полностью признавал вину, заключил сделку со следствием и дал показания на своего бывшего руководителя — замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Последний 7 июля 2025 года был приговорен 235-м гарнизонным военным судом к 17 годам колонии строгого режима.

Господин Оглоблин уже в декабре 2023 года оказался на воле, так как Бабушкинский райсуд Москвы заменил ему оставшийся год с небольшим лишения свободы исправительными работами с отчислением 10% заработка в пользу государства (это решение впоследствии отменил кассационный суд). А в октябре 2024 года лишенного звания генерала арестовали по делу о получении взятки в размере 12 млн руб. Это случилось после того, как против него в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дал показания занявший должность Халила Арсланова генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Интересно, что сам господин Шамарин, впоследствии получивший семь лет колонии строгого режима, был арестован именно благодаря показаниям Александра Оглоблина, данным, когда тот успел побывать на воле. Благодаря ему Следственный комитет России установил, что генерал Шамарин получил откаты на общую сумму 35,967 млн руб. за то, что в 2019–2023 годах Минобороны заключило с АО «Пермский телефонный завод "Телта"» контракты на поставку устройств связи на 1,4 млрд руб. Коммерсанты платили ему «за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции», а также за общее покровительство. Деньги передавались при посредничестве генерал-майора Александра Оглоблина. В обвинении последнего говорилось, что на него возлагался контроль за поставкой устройств связи. А с 2016 по 2021 год он и сам получил от представителей «Телты» мзду на общую сумму 12 млн руб.

Судебное разбирательство по делу господина Оглоблина, проходившее с марта 2025 года в закрытом режиме, заняло около двух десятков заседаний.

Это было связано с тем, что, признав факт коррупции, бывший военный чиновник в начале процесса высказал несогласие с квалификацией его действий по статье «Получение взятки», за которую ему грозило от 8 до 15 лет заключения. Однако в последнем слове господин Оглоблин все же полностью признал вину, напомнил про свое сотрудничество со следствием и просил его строго не наказывать.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Игорь Рыкунов требовал для него 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом, равным пятикратной сумме взятки,— 60 млн руб. Однако приговор оказался гораздо мягче, нежели просило обвинение.

Судья дал подсудимому минимальный срок — восемь лет, а по совокупности с первым приговором окончательное наказание составило девять лет колонии строгого режима со штрафом 12,4 млн руб. Поскольку, как сообщил судья, господин Оглоблин уже заплатил штраф в размере 700 тыс. руб., назначенный ему по приговору МГВС, он обязал его выплатить 11,6 млн руб.

При этом суд продублировал решение о лишении Оглоблина звания генерал-майора запаса и наград и, кроме того, постановил изъять у него «денежные средства, соответствующие сумме взятке». Также осужденному запрещено занимать должности на госслужбе в течение шести лет после освобождения.

Пока неясно, будет ли осужденный обжаловать приговор. Адвокаты экс-генерала Максим Довгань и Алексей Кушниренко заявили, что примут решение после консультаций со своим подзащитным.

Последний является ветераном военной службы и участником боевых действий в Сирии и Югославии и, по словам адвоката Довганя, более десяти раз ходатайствовал об отправке его на СВО, но потерпел фиаско.

Уже в следующем месяце он встретит в СИЗО 60-летний юбилей. При этом участвовать в спецоперации высшие офицеры могут до 70 лет.

Что касается топ-менеджеров пермского завода «Телта», то они хотя и смогли избежать ответственности за дачу взяток генералам Оглоблину и Шамарину как лица, добровольно сообщившие о преступлении, однако стали фигурантами дел о многомиллионных хищениях при реализации госконтрактов, одно из которых уже слушается в Мещанском суде Москвы. Кроме того, гендиректор предприятия Алексей Высоков и главбух Елена Гришина были осуждены на семь лет колонии каждый за дачу взятки начальнику одного из отделов Главного управления связи в виде электросамоката, телевизора и квадрокоптера.

Мария Локотецкая