Спрос на цветы в Екатеринбурге ко Дню знаний вырос на 61% к прошлому году

Спрос на цветы к 1 сентября у жителей Екатеринбурга вырос на 61% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом «ъ_урал» сообщили в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя стоимость букета составила 3,2 тыс. руб. Стоимость монобукетов выросла в среднем на 12% к прошлому году и составила также 3,2 тыс. руб., стоимость авторских композиций увеличилась на 3%, в среднем они обходились в 3,3 тыс. руб. Сильнее всего перед праздником выросла цена на альстромерии (на 4%, в среднем 229 руб. за цветок) и на диантусы (на 5%, в среднем 225 руб.).

Наибольшим спросом у жителей Екатеринбурга пользовались «нежные композиции в светлых тонах», среди цветов — белые хризантемы, розовые гортензии, белые и пионовидные розы. В качестве подарка зачастую покупали десерты. В частности, средняя стоимость клубникив шоколаде составила 2,2 тыс. руб. (рост на 20% к прошлому году), бенто-торты подорожали на 15% и в среднем стоили 1,6 тыс. руб. При этом спрос на этот вид десерта вырос на 44% по сравнению с 2024 годом.

Напомним, в администрации Екатеринбурга жителям города каждый год предлагают присоединиться к акции «Дети вместо цветов». Авторы акции предлагают собрать средства на один букет для педагога от всего класса, а оставшиеся деньги направить в благотворительный фонд «Алеша» на лечение детей с серьезными заболеваниями.