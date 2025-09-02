Депардье вновь предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии

Актер Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в изнасиловании и сексуальной агрессии. Об этом сегодня сообщило агентство AFP. Aктриса и танцовщица Шарлотта Арну, утверждающая, что в 2018 году стала его жертвой, добивалась этого семь лет.

Фото: Abdul Saboor / Reuters Жерар Депардье

Фото: Abdul Saboor / Reuters

«Семь лет ужаса и ада... Судебный ордер возвращает мне справедливость. Мне легче», — написала она в своем аккаунте. Летом 2018 года молодая актриса подала заявление в жандармерию на юге Франции, утверждая, что дважды, 7-го а затем 13-го августа, подверглась сексуальному насилию в доме господина Депардье в Париже. Дело вскоре оказалось в руках прокуратуры столицы. Первый раз его закрыли «за недостаточностью доказательств», но актриса пошла дальше, добившись нового расследования в 2020 году. Теперь же суд постановил рассмотреть дело «по существу».

Сам господин Депардье говорит о «добровольных отношениях» и отрицает любые обвинения. В открытом письме, опубликованном в Le Figaro в октябре 2023 года, актер писал: «Никогда, ни при каких обстоятельствах я не насиловал женщину. Однажды ко мне пришла актриса, легко и по своей воле поднявшаяся в мою спальню. Сегодня она утверждает, что была там изнасилована. Но не было ни принуждения, ни насилия, ни протеста».

Судебное будущее Жерара Депардье осложняется и тем, что в мае этого года он получил 18 месяцев условного заключения за сексуальные домогательства к двум женщинам на съемочной площадке фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Его адвокат ведет обжалование этого приговора, но, как говорится, «осадок останется».

Алексей Тарханов, Париж