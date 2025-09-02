Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депардье вновь предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии

Актер Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в изнасиловании и сексуальной агрессии. Об этом сегодня сообщило агентство AFP. Aктриса и танцовщица Шарлотта Арну, утверждающая, что в 2018 году стала его жертвой, добивалась этого семь лет.

Жерар Депардье

Жерар Депардье

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Жерар Депардье

Фото: Abdul Saboor / Reuters

«Семь лет ужаса и ада... Судебный ордер возвращает мне справедливость. Мне легче», — написала она в своем аккаунте. Летом 2018 года молодая актриса подала заявление в жандармерию на юге Франции, утверждая, что дважды, 7-го а затем 13-го августа, подверглась сексуальному насилию в доме господина Депардье в Париже. Дело вскоре оказалось в руках прокуратуры столицы. Первый раз его закрыли «за недостаточностью доказательств», но актриса пошла дальше, добившись нового расследования в 2020 году. Теперь же суд постановил рассмотреть дело «по существу».

Сам господин Депардье говорит о «добровольных отношениях» и отрицает любые обвинения. В открытом письме, опубликованном в Le Figaro в октябре 2023 года, актер писал: «Никогда, ни при каких обстоятельствах я не насиловал женщину. Однажды ко мне пришла актриса, легко и по своей воле поднявшаяся в мою спальню. Сегодня она утверждает, что была там изнасилована. Но не было ни принуждения, ни насилия, ни протеста».

Судебное будущее Жерара Депардье осложняется и тем, что в мае этого года он получил 18 месяцев условного заключения за сексуальные домогательства к двум женщинам на съемочной площадке фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Его адвокат ведет обжалование этого приговора, но, как говорится, «осадок останется».

Алексей Тарханов, Париж

Фотогалерея

Жизненный и творческий путь Депардье

Предыдущая фотография
«Франция — тоскливое место» &lt;br>Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика

«Франция — тоскливое место»
Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика

Фото: INA / Contributor / Getty Images

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь» &lt;br>В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь»
В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать

Фото: AP

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж

Фото: Luca Bruno / AP

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»&lt;br> Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»
Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос

Фото: Reuters

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»&lt;br> В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»
В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда

Фото: Luca Bruno / AP

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»&lt;br> Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»
Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)

Фото: Christian Charisius / Reuters

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана

Фото: Tomer Apelbaum / Reuters

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Иванова/Коммерсантъ-Киев  /  купить фото

«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»&lt;br> По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»

«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»
По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона. На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона. На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино

Фото: Riccardo De Luca / AP

«Я не только актер, но и бизнесмен»&lt;br> Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу

«Я не только актер, но и бизнесмен»
Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

В декабре 2012 года Жерар Депардье переселился в Бельгию во избежание уплаты налога на роскошь, а спустя несколько дней объявил об отказе от французского гражданства. В письме премьер-министру Франции он пояснил, что «понятие “патриотизм“ устарело, и он считает себя гражданином мира, а не Франции». 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства

В декабре 2012 года Жерар Депардье переселился в Бельгию во избежание уплаты налога на роскошь, а спустя несколько дней объявил об отказе от французского гражданства. В письме премьер-министру Франции он пояснил, что «понятие “патриотизм“ устарело, и он считает себя гражданином мира, а не Франции». 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства

Фото: Mikhail Klimentyev / RIA Novosti / Reuters

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы... Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно… Россия — страна великой демократии, это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком»

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы... Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно… Россия — страна великой демократии, это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком»

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

«Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским» &lt;br>21 февраля 2012 года Депардье официально получил регистрацию в городе Саранск. Вскоре получил звание почетного гражданина Чеченской республики из рук Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном

«Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским»
21 февраля 2012 года Депардье официально получил регистрацию в городе Саранск. Вскоре получил звание почетного гражданина Чеченской республики из рук Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие» &lt;br>В 2020 актер рассказывал, что Владимир Путин много учил его геополитике. По воспоминаниям Депардье, российский президент любит говорить об истории и религии. Актер отмечал, что «хорошо знает» Путина, и именно глава РФ помог ему понять сложную «русскую душу» &lt;br>На фото: c певицей Зарой на концерте в «Лужниках»

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие»
В 2020 актер рассказывал, что Владимир Путин много учил его геополитике. По воспоминаниям Депардье, российский президент любит говорить об истории и религии. Актер отмечал, что «хорошо знает» Путина, и именно глава РФ помог ему понять сложную «русскую душу»
На фото: c певицей Зарой на концерте в «Лужниках»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В декабре 2018 Депардье прописался в Новосибирске. Его бизнес-партнер Юлия Мосман пояснила, что команда актера запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с распространением и производством продуктов питания. Актер также владеет бельгийским и алжирским паспортами

В декабре 2018 Депардье прописался в Новосибирске. Его бизнес-партнер Юлия Мосман пояснила, что команда актера запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с распространением и производством продуктов питания. Актер также владеет бельгийским и алжирским паспортами

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В июле 2015 года Депардье стал персоной нон грата на Украине. В том же году года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В апреле 2022 года Депардье осудил спецоперацию России на Украине, раскритиковал Владимира Путина за «безумные действия» и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта

В июле 2015 года Депардье стал персоной нон грата на Украине. В том же году года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В апреле 2022 года Депардье осудил спецоперацию России на Украине, раскритиковал Владимира Путина за «безумные действия» и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта

Фото: Ammar Abd Rabbo / El Gouna Film Festival / AFP

Весной 2023 года 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. По их словам, в 2004–2022 годах актер совершал насилие на съемочных площадках и в общественных местах. Сам актер и его адвокаты это отрицают. В декабре 50 французских деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар подписали письмо в защиту Депардье. По словам авторов письма, Депардье — один из величайших актеров и «последний священный монстр кинематографа»

Весной 2023 года 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. По их словам, в 2004–2022 годах актер совершал насилие на съемочных площадках и в общественных местах. Сам актер и его адвокаты это отрицают. В декабре 50 французских деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар подписали письмо в защиту Депардье. По словам авторов письма, Депардье — один из величайших актеров и «последний священный монстр кинематографа»

Фото: Tristar Media / Getty Images

Следующая фотография
1 / 19

«Франция — тоскливое место»
Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика

Фото: INA / Contributor / Getty Images

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь»
В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать

Фото: AP

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж

Фото: Luca Bruno / AP

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»
Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос

Фото: Reuters

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»
В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда

Фото: Luca Bruno / AP

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»
Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)

Фото: Christian Charisius / Reuters

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана

Фото: Tomer Apelbaum / Reuters

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Иванова/Коммерсантъ-Киев  /  купить фото

«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»
По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона. На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино

Фото: Riccardo De Luca / AP

«Я не только актер, но и бизнесмен»
Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

В декабре 2012 года Жерар Депардье переселился в Бельгию во избежание уплаты налога на роскошь, а спустя несколько дней объявил об отказе от французского гражданства. В письме премьер-министру Франции он пояснил, что «понятие “патриотизм“ устарело, и он считает себя гражданином мира, а не Франции». 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства

Фото: Mikhail Klimentyev / RIA Novosti / Reuters

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы... Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно… Россия — страна великой демократии, это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком»

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

«Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским»
21 февраля 2012 года Депардье официально получил регистрацию в городе Саранск. Вскоре получил звание почетного гражданина Чеченской республики из рук Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие»
В 2020 актер рассказывал, что Владимир Путин много учил его геополитике. По воспоминаниям Депардье, российский президент любит говорить об истории и религии. Актер отмечал, что «хорошо знает» Путина, и именно глава РФ помог ему понять сложную «русскую душу»
На фото: c певицей Зарой на концерте в «Лужниках»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В декабре 2018 Депардье прописался в Новосибирске. Его бизнес-партнер Юлия Мосман пояснила, что команда актера запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с распространением и производством продуктов питания. Актер также владеет бельгийским и алжирским паспортами

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В июле 2015 года Депардье стал персоной нон грата на Украине. В том же году года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В апреле 2022 года Депардье осудил спецоперацию России на Украине, раскритиковал Владимира Путина за «безумные действия» и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта

Фото: Ammar Abd Rabbo / El Gouna Film Festival / AFP

Весной 2023 года 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. По их словам, в 2004–2022 годах актер совершал насилие на съемочных площадках и в общественных местах. Сам актер и его адвокаты это отрицают. В декабре 50 французских деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар подписали письмо в защиту Депардье. По словам авторов письма, Депардье — один из величайших актеров и «последний священный монстр кинематографа»

Фото: Tristar Media / Getty Images

Смотреть

Новости компаний Все