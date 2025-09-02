Полюбовные расставания

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle в понедельник отправил в отставку генерального директора Лорана Фрекса за романтические отношения с подчиненной. Запрет на служебные романы — частое явление в корпоративной среде, и господин Фрекс далеко не первый гендиректор, пострадавший от любви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Nestle Лоран Фрекс

Фото: Pierre Albouy / Reuters Генеральный директор Nestle Лоран Фрекс

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Решение уволить Лорана Фрекса с поста гендиректора Nestle было непростым, учитывая, что он посвятил компании почти 40 лет жизни, но «необходимым». Об этом говорится в опубликованном на сайте Nestle пресс-релизе. «Ценности и принципы управления Nestle — базис нашей компании. Я благодарю Лорана за годы работы в Nestle»,— написано в нем от имени председателя совета директоров компании Поля Бюльке.

С кем именно господин Фрекс вступил в романтические отношения, не раскрывается. Известно лишь, что это была одна из его непосредственных подчиненных. А это нарушение внутреннего устава компании, последствия которого французскому бизнесмену «были хорошо известны». Тем не менее он пополнил ряды глав корпораций, пострадавших от дел амурных.

Отставка Лорана Фрекса последовала всего через месяц после того, как своей должности буквально посреди концерта группы Coldplay лишился гендиректор американской технологической компании Astronomer Энди Байрон.

«Камера поцелуев» на стадионе в Массачусетсе поймала его, когда он обнимал директора по персоналу своей компании Кристин Кэбот. Увидев себя на экране, женщина закрыла лицо руками и отвернулась, а мужчина спрятался за ограждением. Но было уже поздно. Ролик моментально разлетелся по соцсетям, а сам господин Байрон почти сразу подал в отставку. Вместе с работой он потерял и жену, а в результате развода может лишиться и значительной части благосостояния — по разным оценкам, от $20 млн до $70 млн.

В сентябре прошлого года за отношения с подчиненной был уволен глава одного из крупнейших железнодорожных операторов США Norfolk Southern Алан Шоу. Он лишился работы за роман с главным специалистом по правовым вопросам Набанитой Наг. Ее карьера в Norfolk закончилась в тот же день. А 2023 году из-за служебного романа в отставку пришлось уйти главе нефтегазовой компании BP Бернарду Луни.

В 2019 году роман с одной из сотрудниц стоил карьеры главе McDonald’s Стиву Истербруку. Годом ранее Брайан Кржанич ушел из Intel после обвинений в том, что он не раскрыл информацию о прошлых отношениях с сотрудником. Около десяти лет назад обвинения, связанные с отношениями в компании, привели к отставкам генерального директора Best Buy Брайана Данна и только что назначенного руководителя Lockheed Martin Кристофера Кубасика.

Список глав корпораций, уволенных за служебный роман, уже довольно внушительный и продолжает пополняться. Судя по всему, в определенный момент чувства все же становятся дороже денег. И карьеры.

Кирилл Сарханянц