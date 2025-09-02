Иркутских медведей готовят к отстрелам

Полиция Иркутской области предупредила жителей региона об опасности в связи с участившимися случаями выхода медведей в населенные пункты. За прошедшие сутки на севере региона зафиксировано шесть случаев выхода с участием девяти косолапых. Как говорят эксперты, за последние десять лет количество медведей в регионе выросло в 2,5 раза — до 20 тыс. особей. В результате хищники активнее выходят к людям в поисках легких источников пищи. Животных привлекают также свалки, которых стало больше в регионе из-за деятельности человека. Власти Иркутской области уже разрабатывают «дорожную карту» по сокращению численности медведей. Охотников, в частности, будут стимулировать денежными выплатами за отстрел животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бурый медведь на Байкале

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Бурый медведь на Байкале

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

ГУ МВД России по Иркутской области выпустило предупреждение для жителей региона в связи с участившимися случаями выхода медведей в населенные пункты. За последние сутки девять медведей побывали в шести различных городах и поселках, преимущественно на севере региона.

В частности, директор школы поселка Боровской Братского района заметила одного из них вблизи забора учебного заведения. Медведицу с медвежатами очевидцы увидели возле фермы на автодороге Чекановский—Бикей. В черте города Братска медведь разгуливал в районе улицы Промышленная, а затем скрылся в лесу.

В Усть-Илимске двух зверей видели в районе ЛПК на Капаевской магистрали, еще двое поочередно заходили в СНТ «Березка» и «Рассвет». В полиции отмечают, что никто из граждан не пострадал, однако сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, «направленные на обеспечение безопасности граждан».

Уточняется, что ранее охотоведы застрелили медведя, зашедшего на участок жилого дома в районе железнодорожной станции «Раздолье» Братского района.

В предупреждении для граждан полицейские призывают «не подкармливать» хищников, заботиться о безопасности домашних животных и не оставлять бытовые отходы в доступных медведю местах.

Руководитель региональной службы по охране и использованию объектов животного мира Валентин Бороденко на пресс-конференции 2 сентября в Иркутске заявил, что проблема выхода медведей к людям возникла под влиянием нескольких факторов. С 2015 по 2025 год количество медведей в Приангарье выросло с 8 тыс. до 20 тыс. особей. При этом охотники ежегодно не выбирают даже половины разрешений из действующего годового лимита в четыре с лишним тысячи особей. В этот же период в регионе активизировались инфраструктурные работы по освоению нефтяных и газовых месторождений, прокладке трубопроводов и дорог. В многочисленных вахтовых поселках образуются стихийные свалки (в том числе с пищевыми отходами), привлекающие медведей. Звери таким образом привыкают получать еду вблизи человеческого жилья.

Господин Бороденко напомнил, что в усть-илимское СНТ «Березка» медведи заходят не впервые. Этим летом там застрелили одного хищника. Позднее выяснилось, что его привлек запах «большой партии испорченной рыбы», которую кто-то выбросил в районе СНТ.

На юге Приангарья, где активно развивается туризм, аналогичная ситуация складывается вблизи популярных пешеходных троп.

Там, по данным Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, растут объемы стихийных свалок, а туристы сознательно прикармливают медвежат и лисиц «для эффектных кадров». Как следствие, в этом году был зафиксирован факт проникновения медведя в туристическую палатку, где зверь съел мясные и молочные консервы.

На уровне правительства региона готовятся разработать меры по снижению численности медведей. Соответствующее распоряжение в конце августа подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В документе региональному охотнадзору предписывается в срок до 1 октября направить в минприроды Приангарья предложения по снижению численности медведей. К отстрелу в обязательном порядке предлагается привлекать юрлица, заключившие охотхозяйственные соглашения. Кроме того, к весне 2026 года планируется установить выплату вознаграждения охотникам, принимающим участие в регулировке численности медведей: по предварительным данным, размер выплаты может составить 20 тыс. руб. Деньги на поощрение отстрела медведей будут выделять вплоть до 2030 года. Проблема с увеличением численности медведей характерна не только для Иркутской области, но и для всех регионов Сибири и Дальнего Востока, уточняет Валентин Бороденко.

Влад Никифоров, Иркутск