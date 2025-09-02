Tesla в Индии нашла всего 600 покупателей на Model Y

Покупатели в Индии заказали компании Tesla всего чуть более 600 электромобилей Model Y с момента старта продаж в стране. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, это намного меньше, чем ожидали в компании Илона Маска, и аналогичное количество автомобилей Tesla продает в мире за несколько часов.

Изначально Tesla рассчитывала продавать в Индии до 2,5 тыс. электромобилей в год. Теперь же компания скорректировала планы поставок и планирует в этом году завезти туда 350–500 электромобилей со своего завода в Шанхае. Продажи пока ограничатся четырьмя городами — Мумбаем, Дели, Пуной и Гургаоном. Из-за цены в $68 тыс. Model Y интересна ограниченной группе покупателей: средняя цена электромобилей других марок в Индии в три раза ниже.

В целом выручка и прибыль Tesla в этом году сокращаются. Во втором квартале компания зафиксировала 12-процентное падение выручки и 16-процентное — прибыли. В большинстве регионов продажи электромобилей снижаются, в немалой мере из-за политической деятельности и высказываний Илона Маска, а также давления со стороны китайских производителей.

Алена Миклашевская