Рабочих-нелегалов задержали в ходе рейда на стройках Василеостровского района

Сотрудники правоохранительных органов провели очередной профилактический рейд по выявлению нелегалов в Василеостровском районе Петербурга. Проверки прошли на трех строительных объектах — на Гаванской улице, набережной Невской губы и на улице Челюскина, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Правоохранители проверили в общей сложности более 300 иностранцев. Часть из них доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Среди задержанных оказались как нарушители миграционного режима, так и лица, привлеченные к ответственности за мелкое хулиганство.

В отношении нарушителей миграционного законодательства составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). В ближайшее время будет решаться вопрос об их выдворении из страны, отметили в полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что рейд правоохранителей после потасовки в Янино-1 под Петербургом привел в отделы полиции 30 мигрантов.

Андрей Цедрик