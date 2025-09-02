Дождь 1 сентября оказался рекордным для Красноярска

1 сентября был установлен рекорд Красноярска по количеству выпавших за сутки осадков. По данным мэрии, теперь он составляет 75,8 мм.

«Из них 68 мм выпало за 12 часов! При этом месячная норма сентября составляет всего 55 мм. Характеризуется такой дождь как очень сильный»,— отметили в городской администрации.

В мэрии также сообщили, что дождь размыл дорогу, ведущую к ряду дачных поселков, включая СНТ Боровое. Она была закрыта для движения.

Согласно сводке главного управления МЧС по Красноярскому краю, в Свердловском районе Красноярска 1 сентября было подтоплено четыре жилых дома и четыре приусадебных участка. Еще один участок — в селе Зыково Березовского района региона. В Балахтинском районе зафиксирован перелив 300 м автодороги регионального значения Балахта — Огоньки с глубиной до полуметра.

Валерий Лавский