Катар отрицает свое участие в организации саммита Путина и Зеленского

Катарские власти поддерживают все дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса, включая возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил советник премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. По словам дипломата, Доха не участвует в организации этой встречи.

«Мы, конечно, поддерживаем все международные усилия, направленные на урегулирование этой войны, включая ожидаемый саммит, а также все шаги, которые ведут к нему,— сказал ТАСС представитель катарского внешнеполитического ведомства. — Однако я не считаю, что роль Катара охватывает подобные шаги».

В конце августа украинские официальные лица нанесли визит в Доху. В составе делегации Украины были глава офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-министр обороны, действующий секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров. 26 августа они были приняты премьером и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани. По итогам встречи в пресс-службе МИД Катара сообщили, что среди прочего стороны обсуждали украинский кризис и пути его мирного урегулирования. Украинская сторона «высоко оценила позитивные дипломатические усилия Катара и его активную роль в Украине и мире», отметили в ведомстве.

Катар с начала украинского конфликта выступает посредником и оказывает содействие сторонам по гуманитарному треку. В частности, Доха активно содействует воссоединению семей. 27 марта Россия передала Украине пятерых детей для воссоединения с родными. За все время в Россию вернулось 20 детей из 13 семей, на Украину и в третьи страны — 100 детей из 80 семей.

Подробнее о посредничестве Катара в российско-украинском конфликте — в интервью официального представителя МИД Катара «Ъ».

Анастасия Домбицкая