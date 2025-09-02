Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады

Львовский суд на 60 дней арестовал Михаила Сцельникова. На заседании он признал вину в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.

Как передает издание «Страна.ua», Михаила Сцельникова отправили под стражу без права на залог. Руководитель прокуратуры Львова Николай Мерет сообщил, что после убийства экс-спикера парламента Украины тот на велосипеде уехал в лес, где сжег свою одежду, велосипед попытался утопить в пруду.

Андрей Парубий был одним из лидеров протестов в Киеве в 2013-2014 годах, с 2016 по 2019 годы работал на должности председателя Верховной рады. 30 августа его застрелили во Львове. Михаила Сцельникова задержали на следующий день. На суде он сказал, что покушение стало «личной местью украинской власти». Мужчина также попросил включить его в список на обмен, чтобы уехать в Россию и найти тело сына, предположительно, погибшего в военном конфликте. Прокуратура уточнила, что данных о связях Сцельникова с российскими спецслужбами нет.