Прокуратура займется жалобами жителей Кронштадта на рейв в центре города

Прокуратура Кронштадтского района по многочисленным сообщениям местных жителей о нарушении тишины и покоя займется проверкой фестиваля «Отдых 24», который прошел в минувшие выходные на территории бывшего завода рядом с Якорной площадью, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты выяснят все детали проведения мероприятия, где замечали молодых людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Действиям организаторов фестиваля электронной музыки дадут оценку на предмет обеспечения безопасности и общественного порядка, в том числе ночью.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что представители администрации Кронштадтского района не согласовывали мероприятие, подчеркнув, что оно проходило на территории, которая является частной собственностью.

Андрей Маркелов