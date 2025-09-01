Жители Кронштадта пожаловались на пьяных посетителей фестиваля «Отдых 24»

Жители Кронштадта пожаловались на фестиваль «Отдых 24», который проходил на Якорной площади в Кронштадте с полудня 30 августа до 12:00 31 августа. По словам очевидцев на странице администрации Кронштадтского района в соцсети «ВКонтакте», почти каждый второй посетитель рейва был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Звуки фестиваля же разносились на всю округу.

По словам представителей администрации района, фестиваль не был согласован, он проходил на территории бывшего завода, которая является частной собственностью. Вместе с ОМВД и районной прокуратурой вопрос был взят на контроль. В ближайшее время организаторов мероприятия пригласят в администрацию и постараются найти решение, комфортное для жителей.

Андрей Маркелов