Первый вице-мэр Курска уволился по собственному желанию

В отставку ушел первый вице-мэр Курска Николай Цыбин. Его последним рабочим днем стало 1 сентября. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в горадминистрации, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Цыбин работал первым замглавы Курска с 2019 года

Фото: администрация Курска Николай Цыбин работал первым замглавы Курска с 2019 года

Фото: администрация Курска

Николаю Цыбину 48 лет. Он родился в деревне Ворошнево Курского района Курской области. В 1999 году окончил Курский государственный технический университет (ныне — Юго-Западный государственный университет). Работал в мэрии Курска в статусе первого замглавы с 2019 года.

Господин Цыбин дважды руководил администрацией Курска как исполняющий обязанности — в мае–июне 2019 года и с декабря 2021 года по февраль 2022-го. В первый раз он возглавил мэрию после отставки Николая Овчарова, во второй — после увольнения Виктора Карамышева.

В 2022 году Николая Цыбина называли одним из претендентов на пост главы Курска, однако его занял председатель областного комитета по управлению имуществом Игорь Куцак. Последний ушел в отставку 10 апреля этого года, после чего и. о. мэра назначили его заместителя Сергея Котлярова. 3 октября пройдет отбор кандидатов на должность главы города, которых губернатор представит на голосование депутатов.

Алина Морозова