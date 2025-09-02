В Удмуртии стартует программа «Земский тренер» в 2026 году

В 2026 году в Удмуртии стартует программа «Земский тренер», в рамках которой будут трудоустроены 18 тренеров, сообщил министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин. Каждому из них единовременно выплатят 1 млн руб.

Стать участником программы могут граждане России с высшим или средним профессиональным образованием, заключившие трудовой договор на полную ставку с организацией физической культуры и спорта. На новом месте сотрудник должен проработать не менее пять лет.

Напомним, в Удмуртии за январь-август число вакансий для фитнес-тренеров увеличилось на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе средняя предлагаемая зарплата для фитнес-тренеров составила 49,8 тыс. руб. в месяц. Работодатели предлагают гибкий график, обучение с нуля и возможность получать проценты с выручки, однако требования к кандидатам также возрастают. Ожидаются ответственность, коммуникативные навыки и профильное образование для направлений ЛФК и реабилитации.