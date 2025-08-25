Спрос на фитнес-тренеров в Удмуртии вырос на 66% за год

В Удмуртии за январь-август число вакансий для фитнес-тренеров увеличилось на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование платформы «Авито работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост числа новых фитнес-клубов в стране способствует повышению спроса на специалистов в этой области. В среднем по России зарплатные предложения для работников фитнес-индустрии выросли на 14% и составляют 72,5 тыс. руб. в месяц за работу сменами.

В Удмуртии средняя предлагаемая зарплата для фитнес-тренеров составила 49,8 тыс. руб. в месяц. Работодатели предлагают гибкий график, обучение с нуля и возможность получать проценты с выручки, однако требования к кандидатам также возрастают. Ожидаются ответственность, коммуникативные навыки и профильное образование для направлений ЛФК и реабилитации.