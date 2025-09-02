Челябинец организовал в квартире узел связи для телефонных мошенников

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий и отдела «К» управления МВД России по региону задержали 31-летнего челябинца, подозреваемого в оказании содействия дистанционным мошенникам (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По информации МВД, челябинец в начале года откликнулся на предложение о подработке от незнакомца. Курьер доставил ему от анонимных нанимателей специальное оборудование, которое подозреваемый установил в ванной. В его квартире нашли два GSM-шлюза на восемь и 32 слота (устройство, позволяющее переводить телефонный трафик из сетей традиционной телефонии напрямую в сети сотовой связи стандарта GSM, — прим. «Ъ-Южный Урал»), а также роутер. С помощью узла связи мошенники звонили из-за рубежа и похищали средства россиян. Сотрудники полиции нашли как минимум одного потерпевшего из Липецкой области, который в мае перевел злоумышленникам 70 тыс. руб.

Подозреваемого задержали в рамках уголовного дела, ранее возбужденного УМВД России по Липецкой области по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). На период расследования фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и ищут соучастников.

Виталина Ярховска