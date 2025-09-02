Обвиняемого в получении взятки от руководства «Телты» генерала приговорили к девяти годам колонии

235-й гарнизонный военный суд признал виновным в получении взятки бывшего начальника управления планирования связи ВС РФ, генерал-майора Александра Оглоблина и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,6 млн руб. Об этом сообщает «Ъ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Оглоблин.

Как установило следствие и было доказано в суде, господин Оглоблин получил взятку в размере 12 млн руб. от тогдашних руководителей пермского телефонного завода «Телта». В обмен он должен был помочь заводу заключить госконтракты на поставку устройств связи для Министерства обороны РФ. Стоимость таких контрактов, подписанных в 2016–2021 годах, превышала 1,2 млрд руб.

Как сообщал «Ъ», 26 августа 2025 года Второй западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему директору ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» Алексею Высокову и экс-главбуху Елене Гришиной. Как сообщает «Ъ», оба решением апелляционной инстанции были отправлены в колонию на семь лет за дачу взятки в крупном размере бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи (ГУС) Минобороны Сергею Слюсарю. Как установили следствие и суд, они подарили взяткополучателю в разные годы электросамокат, телевизор и квадрокоптер на общую сумму 170 тыс. руб. Переданное имущество предназначалось за общее покровительство и помощь «Телте» в оформлении документов, необходимых для получения госзаказа.

