В Госдуме сообщили о разработке общего списка традиционных ценностей стран БРИКС

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов сообщил, что страны БРИКС разрабатывают список общих традиционных ценностей. Его представят на форуме объединения «Традиционные ценности» 15-17 сентября в Национальном конгрессе Бразилии.

«Наша задача, как мы это поставили в прошлом году на первом форуме "Традиционные ценности", который был в Москве, — это найти вот эти самые общие традиционные ценности»,— сказа господин Кузнецов на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В России указом президента уже утвержден свой перечень традиционных ценностей, однако не все из них вошли в общий список БРИКС, отметил господин Кузнецов. Многие из пунктов списка, такие как солидарность, милосердие, здоровье, процветание будущих поколений, он назвал «вдохновляющими». «Вся программа форума будет посвящена поиску общих платформ на базе наших традиционных ценностей»,— отметил депутат.

На заседании в формате «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине президент России Владимир Путин призвал вернуть традиционные ценности в центр международного внимания.