Умер бывший генеральный директор Третьяковской галереи Валентин Родионов

Архитектор, бывший директор Третьяковской галереи, академик Валентин Родионов умер 1 сентября в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в Российской академии художеств (РАХ).

Бывший директор Третьяковской галереи Валентин Родионов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший директор Третьяковской галереи Валентин Родионов

«Академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату», — говорится в заявлении. В РАХ отметили вклад господина Родионова в «создание постоянной экспозиции русского искусства XX века на Крымском валу».

Валентин Родионов окончил МАрхИ и некоторое время работал в проектных организациях. Позднее занимал должность замминистра культуры РСФСР по капстроительству. В числе обязанностей был надзор за реконструкцией зданий Третьяковской галереи. В 1993 году был назначен гендиректором Третьяковки. Под его руководством была проведена в том числе реконструкция и реставрация домового храма-музея галереи — церкви Святителя Николая в Толмачах.